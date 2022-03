De ene vluchteling is de andere niet, ervoer Ahmed uit Kyiv bij de grens: ‘Ze sloegen ons met een wapenstok’

Oorlog verbroedert mensen, maar niet altijd als ze een andere huidskleur hebben. Ahmed uit Kyiv vluchtte mee naar Polen, maar werd aan de grens tegengehouden. Dagenlang onderging Ahmed getreiter van Oekraïense grenswachten, en erger. En hij was niet de enige. Inmiddels is hij veilig in Amsterdam.

Amsterdam

Met armgebaren beeldt Ahmed (45) uit hoe een Oekraïense grensbewaker een geweer doorlaadt en op hem richt. Het tekent voor hem hoe verschrikkelijk de week was die hij doorbracht in het niemandsland bij de Pools-Oekraïense grens. De geboren Saudiër was daar gestrand met duizenden andere niet-Oekraïners die meteen na het uitbreken van de oorlog uit het land probeerden te vertrekken.

Ahmed is nu veilig in Amsterdam, opgevangen door een taalwetenschapper die hem tijdelijk onderdak biedt in zijn studio aan de rand van de hoofdstad. Terwijl uit de kluiten gewassen bananenplanten er zon vangen voor de grote ramen, vertelt de vluchteling over zijn belevenissen. Zijn ogen staan dof achter zijn brillenglazen. Het is een pijnlijk verhaal ov..

