In Finland ontluikt plots een ongekende liefde voor de NAVO: ‘We zijn allemaal naïef geweest’

Helsinki

In het ondergrondse winkelcentrum in het centrum van Helsinki is iets vreemds aan de hand: zowat iedere passant heeft een mening over de NAVO. Van tieners tot huisvaders en bouwvakkers, wie je ook vraagt in de niet zo drukke ochtendspits heeft nagedacht over de vraag of Finland zich moet aansluiten bij het militaire bondgenootschap.

De reden ligt voor de hand: de Russische invasie in Oekraïne. De oorlog heeft de discussie over de veiligheid van Finland, immers ook een buurland van Rusland, flink opgeschud. Daarmee staat ook de discussie over het NAVO-lidmaatschap weer boven aan de politieke agenda. ‘Ik wist het nooit zo goed, had er eigenlijk geen mening over’, zegt de 33-jarige lerares Natalia. ‘Maar nu ik zie dat Oekraïne er mil..

