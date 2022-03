Turkije: Poetin is bereid tot persoonlijk gesprek

Vladimir Poetin zou voor het eerst bereid zijn over een vredesakkoord te spreken met zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky. Dat zou de Russische president donderdag hebben gezegd tijdens een telefoongesprek met de Turkse president Tayyip Erdogan.

Ankara

Dat zei de woordvoerder en belangrijke adviseur van Erdogan, Ibrahim Kalin, vrijdag in een interview met de BBC. Turkije probeert al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne te bemiddelen tussen beide landen, waarmee Ankara al jaren goede betrekkingen onderhoudt. De Oekraïense president gaf al diverse keren aan dat hij met Poetin om tafel wil. Poetin heeft zich tot nu toe niet bereid getoond tot een gesprek met Zelensky over het beëindigen van de oorlog. Op lager niveau onderhandelen Moskou en Kyiv al wel over een mogelijk staakt-het-vuren. Die gesprekken vinden sinds begin deze week allemaal digitaal plaats, nadat fysieke ontmoetingen weinig tastbaars hadden opgeleverd. Er worden militaire, politieke en humanitaire kw..

