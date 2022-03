‘Hulp Oekraïners impuls voor migratiebeleid EU’

Amersfoort

Die hoop spreekt Andrea Vonkeman, hoofd van de VN-Vluchtelingenorganisatie in Nederland, uit in een interview dat vandaag verschijnt in deze krant. Europa activeerde voor vluchtelingen uit Oekraïne een tijdelijke beschermingsrichtlijn, waardoor zij in alle EU-lidstaten een beschermde status genieten.

Vonkeman: ‘Als lidstaten inzien dat samenwerking mogelijk en voordelig is, gaan ze misschien ook nog eens kijken naar de voorstellen voor een Europees migratiepact.’ Dit pact uit 2020 bevat gezamenlijke afspraken over onder meer de herverdeling van vluchtelingen over Europa. Maar het is nog steeds niet aangenomen door de lidstaten. Eerder deze week deed ook ChristenUnie-Kamerlid Don

Ceder, tijdens een bezoek aan de Oekraï..

