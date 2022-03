Gratis thee en bijbels voor vluchtelingen, terwijl Odesa zich opmaakt voor het gevecht

Even was er in Odesa, Oekraïens belangrijkste havenstad, een korte invasie. Veertien schepen van de Russische marine doken op, schoten granaten af op een buitenwijk en verdwenen weer. Daar bleef het bij. Toch maakt iedereen zich in de stad op voor het gevecht: met of zonder militaire training.

Odesa

‘Zijn jullie buitenlandse journalisten?’ vraagt een jongen in het oude, neoklassisistische stadscentrum. Ivan Lutsko (21). Hippe hipster muts en kekke oorbellen. ‘Kom mee, hier vlak om de hoek.’ Café Schum is the place to be voor heel hip Odesa. Zo was het voor de oorlog, zo is het nu. Rave meisjes twitteren en grunge jongens zijn in de weer met schaar en tonduese om Oekraïense militairen in gevechtskleding van een nieuwe, korte coupe te voorzien.

Een tatoeëerder zet tattoos: gratis voor de soldaten, tegen een vrijwillige bijdrage voor de rest. ‘En alle opbrengsten gaan naar het leger’, zegt Ivan. ‘Toen op 24 februari de oorlog uitbrak, sloten terstond alle cafés en wij, vier vrienden dachten: we moeten wat doen.

Iw..

