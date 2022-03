In de nachttrein van Lviv naar Odessa: ‘Pas als de treinen stoppen met rijden, is Oekraïne verslagen’

Ook in oorlogstijd blijven de treinen in Oekraïne grotendeels rijden, soms zelfs dwars door de Russische linies heen. Op de lijn Lviv-Odessa treft onze verslaggever een burger die huiswaarts keert en een vrijwilliger op weg naar het front. ‘Wil je dit op sociale media zetten als ik dood ga?’

Lviv

Als de trein zich schokkend en schurend in gang heeft gezet, stapt een vrouw kordaat de coupé binnen. Afblijven, gebaart ze, dat rolgordijn moet omlaag blijven. Ze knipt het grote licht uit. Verduisterd gaan we straks door het donkere land. Mochten we toch beschoten of gebombardeerd worden, doe dan zo, zegt ze. Ze bukt en doet haar handen op haar achterhoofd, ellebogen naar beneden, en zoekt dekking onder het tafeltje.

Ze staat weer op en klopt dan nog even op het matras. Ze zegt iets in het Russisch, en schudt haar wijsvinger heen en weer: nee, dat gaat dus niet gebeuren vannacht. Zo begint de nachtelijke treinreis naar Odessa.

‘Hoe het systeem nog steeds werkt, verbaast het hele land, en zelfs de president.’

Het is oorlog in Oekraïne,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .