VN steunen pers met helmen en vesten

Parijs

Unesco, het culturele agentschap van de Verenigde Naties, stelt helmen en kogelwerende vesten ter beschikking aan Oekraïense journalisten. Ook wil de organisatie in de Oekraïense stad Lviv journalisten trainen voor werken in oorlogsgebied, heeft Unesco donderdag bekendgemaakt. ‘Journalisten en medewerkers van media riskeren hun levens in Oekraïne om de bevolking levensreddende informatie te geven en de wereld te informeren over de realiteit van deze oorlog’, zei Unesco-directeur Audrey Azoulay.

