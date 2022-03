De NAVO wil meer marineschepen aan de oostflank, maar de US NAVY kraakt van de roest, letterlijk

De NAVO wil ‘meer troepen in het oostelijke deel van het bondgenootschap’, inclusief vliegtuigen en schepen. Maar de Amerikaanse marine kampt met hardnekkige problemen, zoals geleidewapenkruisers die doorroesten.

(beeld us navy / Kris R. Lindstrom)

Norfolk

De Russische agressie tegen Oekraïne heeft tot een duidelijke reactie binnen de NAVO geleid. De militaire verdedigingsalliantie wil ‘substantieel meer’ leger, luchtmacht en ook marine-eenheden in ‘het oostelijke deel’ van de alliantie. Ook had secretaris-generaal Stoltenberg het woensdag over ‘meer en grotere’ militaire oefeningen.

Dat wordt vooral voor de Amerikaanse marine een hele klus. Want dat betekent nog meer inzet en nog meer zeemijlen, vooral voor de schepen die – naast de enorme vliegdekschepen – de ruggengraat van de vloot vormen: de destroyers en kruisers met geleide wapens.

In reactie op de activiteiten van China worden die al veel ingezet in de Pacific, maar na het Russische optreden op de Krim en nu in Oekraïne staan ..

