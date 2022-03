‘Ik hou van mijn land, maar ik haat de staat’. Deze kop in de Moscow Times geeft de enorme schok weer die de invasie in Oekraïne veroorzaakt onder jongere, goed opgeleide Russen. ‘Ik werd wakker zonder een thuisland. Alle mooie dingen die mijn land mij gaf, het onderwijs, cultuur, zijn in een seconde verdwenen. Het voelde alsof mijn hart duizend keer brak’, vertelt een van de 32 jongvolwassenen die de krant interviewde. Centraal stond de vraag: wil je blijven, of ga je weg? Ruim de helft wilde weg. Want hun Rusland, waar nog een toekomst mogelijk leek, bestaat niet meer, is weggevaagd door de beslissing van die eenzame dictator in het Kremlin die op een zaallengte afstand van zelfs zijn n..

