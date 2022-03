‘Doden bij aanval op evacués Marioepol’

Kyiv

Volgens Oekraïne is bij een Russische raketaanval een groep burgers om het leven gekomen. Die wilde de belegerde Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol ontvluchten. De autoriteiten toonden foto’s en videobeelden van een zwartgeblakerd voertuig. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. Het precieze aantal doden moet nog worden vastgesteld. De afgelopen dagen konden duizenden burgers in voertuigen vertrekken uit de omsingelde stad via speciale vluchtroutes.

