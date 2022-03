VN-hof: Rusland moet oorlog staken

Den Haag

Rusland moet onmiddellijk alle militaire activiteiten in Oekraïne stoppen, eist het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dat is het hoogste juridische orgaan van de Verenigde Naties. Uitspraken van de rechters zijn bindend, maar het hof kan landen niet dwingen zich aan de uitspraak te houden. Rusland mag de pro-Russische separatisten in de regio’s Donetsk en Loehansk ook niet helpen, aldus het hof. Dertien van de vijftien rechters stemden voor de uitspraak.

