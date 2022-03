Zelensky maakt emoties los met smeekbede tot Amerikaanse Congres: ‘Jullie kunnen zorgen dat de aanvallen ophouden’

President Volodimir Zelensky trok woensdag in een speech voor het Congres alles uit de kast: Martin Luther King, Pearl Harbor, de aanslagen van 11 september 2001. De halve Amerikaanse geschiedenis werd erbij gehaald om de Verenigde Staten ertoe te bewegen meer hulp te leveren aan Oekraïne.

De Oekraïense president Zelensky richt zich in een videoboodschap tot het Amerikaanse Congres.

Washington

In een videotoespraak voor het Congres herinnerde hij senatoren en afgevaardigden aan historische dagen waarop onschuldige Amerikanen ‘vanuit de lucht’ werden aangevallen. ‘Ons land’, zei Zelensky, ‘maakt dat elke dag mee.’

Met een staande ovatie werd Zelenski verwelkomd op het scherm in een filmzaal van het Capitool in Washington. Hij toonde schokkende beelden van de oorlog. ‘Jullie kunnen zorgen dat dit ophoudt’, zei hij en vroeg opnieuw om een no-flyzone. Die zal er hoogstwaarschijnlijk niet komen.

Het Witte Huis maakte de afgelopen weken duidelijk geen no-flyzone boven Oekraïne te willen en ook geen vliegtuigen aan Polen te willen leveren. Dat land zou op zijn beurt dan achttien MiG-gevechtstoestellen aan de Oekraïense luchtm..

