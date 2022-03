Lijkenhuis Mykolaiv ligt vol, maar de gouverneur is optimistisch. ‘Het doek zal hier niet vallen’

Mykolaiv

Baf! Baf! Enorme dreunen van kanonnen doen de lucht in de stad Mykolaiv trillen. ‘Wees niet bang, dat zijn wij,’ zegt de bewaker van Ziekenhuis #3 waar de gewonde soldaten binnengebracht worden. ‘Dit is uitgaand vuur.’ Woensdag, zoveel is duidelijk, is Oekraïne begonnen met een grootscheeps tegenoffensief. In het noorden, in Kyiv, maar ook hier in het zuiden bij de Zwarte Zee, de laatste kuststrook die Oekraïne nog in handen heeft, woeden hevige gevechten. In Odesa loeien de nacht van dinsdag op woensdag driemaal de sirenes.

De Russische oorlogsschepen, die zich een dikke week geleden uitdagend lieten zien voor de kust, hebben zich buiten zichtveld teruggetrokken, maar de brug van Zatoka, de verbindingsroute van de..

