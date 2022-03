Bliksembezoek aan Kyiv is een opsteker voor Zelenski én aansporing aan de EU om meer lef te tonen

Het bezoek van de premiers van Polen, Slovenië en Tsjechië aan de belegerde Oekraïense hoofdstad Kyiv was een krachtig signaal van solidariteit met de Oekraïners. Maar het was tegelijk een verwijt aan de andere EU-landen dat die niet echt durven op te komen voor het land.

Brussel

De drie premiers, plus de Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski, keerden woensdag per trein veilig terug in Polen na hun gewaagde bliksembezoek aan de stad, die permanent onder vuur ligt van de Russische troepen. Hun missie riep herinneringen op aan het bezoek dat de toenmalige Poolse president Lech Kaczynski in augustus 2008 met de presidenten van Oekraïne en de Baltische landen aan Georgië bracht nadat Russische troepen dat land waren binnengevallen.

‘Vandaag Georgië, morgen Oekraïne, overmorgen de Baltische staten en daarna komt mijn land, Polen, misschien ook aan de beurt’, waarschuwde Kaczynski toen in een toespraak voor een enorme menigte in het centrum van Tbilisi. Dat was ook wat de hoge bezoekers uit Polen, Slovenië en Tsj..

