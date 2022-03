30.000 roebel boete voor tv-activiste

Moskou

De Russische vrouw die maandag het hoofdjournaal van de Russische staatstelevisie verstoorde met een protest tegen de Russische invasie in Oekraïne, krijgt een boete van 30.000 roebel (bijna 260 euro), melden Russische media. Justitie had eerder gemeld dat ze tien dagen celstraf riskeerde. Haar advocaat had rekening gehouden met een celstraf tot vijftien jaar op grond van de nieuwe wet die ‘valse informatie’ over het Russische leger strafbaar stelt, maar ze komt op vrije voeten. De vrouw, Marina Ovsjannikova, onderbrak een nieuwsuitzending van het Eerste Kanaal, de belangrijkste Russische staatszender.

zie ook pagina 27

