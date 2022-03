‘We betalen nu de prijs voor jaren wegkijken’

Volkskrantverslaggever Frank Hendrickx, die tussen 2000 en 2004 correspondent was in Rusland, communiceert via een berichtenservice met de Rus Jevgeni (45), een verkoopmanager in Moskou. Hij vertelt over het dagelijks leven in Rusland na het uitbreken van de oorlog met Oekraïne.

Zondag 13 maart, 21.17 uur

Naar de demonstraties ben ik dit weekend niet gegaan. De Rosgvardija (binnenlandse ordetroepen, red.) pakt iedereen op. Dat wilde ik niet riskeren.

Een deel van de Rosgvardija is inmiddels naar Oekraïne overgeplaatst om de orde te bewaken in steden die zijn ingenomen. Daar krijgen ze niet te maken met weerloze demonstranten die ze in elkaar kunnen slaan, maar met bewapende Oekraïners die vechten voor hun land.

De Oekraïners zouden beelden moeten verspreiden van Rosgvardija-troepen die gewond raken of sneuvelen in Oekraïne. Misschien gaan hun collega’s in Rusland dan inzien dat de demonstraties hier juist in hun eigen belang zijn en gaan ze wat minder hardhandig optreden. Als het lukt om de oorlog te stoppen, hoeve..

