Raketresten liggen in dierentuin Mykolaiv. ‘Ze komen ons zogenaamd bevrijden’

Mykolaiv

‘Decki’. ‘Kinderen’ staat op tweehonderd auto’s en zes bussen die dinsdagochtend in colonne de stad Mykolaiv, bij de Zwarte Zee ontvluchten. In de andere richting naar de middelgrote stad (476.000 inwoners) een kilometerslange file. Tanks van het Oekraïense leger die van de diepladers rijden, hebben voorrang. Het luchtalarm loeit. De sirenes gaan voortdurend in de regio van Odesa, het laatste stukje Zwarte Zeekust dat Rusland nog niet in handen heeft. Af en toe klinkt de doffe knal van een inkomende raket.

Mykolaiv is een vesting. Op de straten, waar geen mensen lopen, liggen manshoge stapels takken met autobanden. Glazen flessen met benzine staan ernaast, voor het grijpen. Met molotovcocktails en brandstapels voor zwart..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .