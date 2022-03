Europese politici schrikken van hun verleden en wissen sporen die naar Poetin leiden

Brussel

‘De NAVO moet worden ontbonden, niet beter gefinancierd.’ Zo reageerde de buitenlandwoordvoerder van de linkse Ierse partij Sinn Féin, Seán Crowe, in maart 2014 op de oproep van de Amerikaanse president Barack Obama om de NAVO te versterken. Wie nu zoekt naar dit bericht op de website van Sinn Féin krijgt ‘404 Page Not Found’ te zien. Want in aanloop naar de Noord-Ierse parlementsverkiezingen op 5 mei heeft Sinn Féin veel berichten verwijderd - ook als die bijna twee decennia teruggaan. Het dagblad Sunday Independent berichtte zondag als eerste dat duizenden opmerkingen van partijvertegenwoordigers van internet zijn verdwenen. Niets aan de hand, reageert een Sinn Féin-woordvoerder in de Noord-Ierse pers. Er komt een nieuwe site en ‘v..

