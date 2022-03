Defensie-expert Tim Sweijs: ‘Er is sprake van strategische overmoed bij Poetin’

Wat is de stand van zaken in de oorlog in Oekraïne? Vier vragen aan defensie-expert Tim Sweijs van het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS}. ‘Er zal minder voorzichtig gaan worden opgetreden’.

Dinsdag zaten Rusland en Oekraïne opnieuw met elkaar aan tafel. Hebben die gesprekken eigenlijk nut?

‘Het is allereerst een goed teken dat de partijen naast het slagveld met elkaar spreken. Nu kan de basis gelegd worden voor een gesprek op het allerhoogste niveau in een later stadium. Ik denk dat de onderhandelingen pas effect gaan sorteren als er sprake is van een zogenaamde ‘hurting stalemate’, een situatie waarin Rusland niets meer te winnen heeft en alles te verliezen. Dat kan zo zijn als de druk op de Russische economie of op Poetin te hoog wordt of als de militaire verliezen te hoog oplopen. Een ander scenario voor succesvolle onderhandelingen is dat de Russen veroveringen boekt en consolideert. Die veroveringen kunnen ze ..

