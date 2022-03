EU eens over vierde pakket met sancties tegen Rusland

De Europese Unie treft nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.

Brussel

Het inmiddels vierde sanctiepakket raakt Russen als Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj, die volgens de EU een aandeel hebben in de invasie, maar ook de Russische economie, meldt huidig EU-voorzitter Frankrijk. Onder de gestraften zijn opnieuw meerdere rijke zakenlieden uit de kring rond president Vladimir Poetin. Ook wordt de Russische handel en toegang tot luxegoederen geraakt. De EU-landen besloten verder het mes te zetten in handelsprivileges die Rusland geniet als medelid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Door Rusland die status af te nemen, geldt ook de bijbehorende limiet op in- en uitvoerheffingen niet langer. Die kunnen ze vervolgens dus opschroeven.

minder handel

De Verenigde Staten en Canad..

