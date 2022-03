Nederlanders meest verbolgen

Europeanen zijn in grote meerderheid onthutst over de Russische inval in Oekraïne, maar er zijn wel opmerkelijke verschillen. Grieken en Italianen hebben enig begrip voor Rusland, Fransen vrezen een kernoorlog en Duitsers willen snel van sancties af.

Amsterdam

In geen van de ondervraagde landen stuit de Russische invasie op meer onbegrip dan in Nederland, blijkt uit een onderzoek onder 6000 burgers tussen 9 en 11 maart van Euroskopia. Slechts 10 procent van de ondervraagde Nederlanders noemt de oorlog begrijpelijk of acceptabel. Ook in Duitsland en Spanje kunnen de Russen nauwelijks op begrip rekenen. In Italië en Griekenland ligt dat iets anders. Zo noemt een kwart van de ondervraagde Italianen de invasie begrijpelijk dan wel te accepteren. In Griekenland ligt dat percentage zelfs op 39 procent.

Dat komt in Griekenland deels omdat beide landen het orthodoxe geloof delen, waardoor er in rechts-conservatieve kringen vrij veel sympathie is voor de Russen. Bovendien is de Communistische P..

