‘Ik hielp mijn Oekraïense familie vluchten’

Wat doe je als de oorlog uitbreekt in je thuisland? De Oekraïense Bohdan Markiv (19), tweedejaars economiestudent in Rotterdam, hielp zijn Oekraïense moeder, oma en huisdieren vluchten naar Nederland.

Rotterdam

In de week voordat de oorlog zou uitbreken, zoekt Markiv vanuit zijn studentenkamer in Rotterdam contact met vrienden uit Kyiv. De vriendengroep belooft elkaar te bellen als er iets gebeurt. Om vier uur ‘s ochtends gaat de telefoon naast het bed van Markiv. Het is zijn familie, die vertelt dat er een raket op het huis van de buren terecht is gekomen.

schuilkelder

Het huis van Markivs ouders had hevig geschud door de raketaanval. ‘Samen met de huisdieren is mijn familie naar de schuilkelder gevlucht. Na een paar uur, toen het een tijdje stil was geweest buiten, verlieten ze hun schuilplaats weer. ‘Jullie moeten vluchten’, zei ik, maar m’n ouders voelden zich zo overvallen dat ze dat niet meteen konden.’

Markiv had het zijn fam..

