Europa nieuwe ‘hotspot’ wereldwijde wapenhandel

Stockholm

Tegelijk is de wapenexport van de Verenigde Staten en Frankrijk in dezelfde periode ten opzichte van de vijf jaar ervoor aanzienlijk gestegen. Europese landen importeerden 19 procent meer, en ook in Oost-Azië en Australië was de toename fors. De export naar het Midden-Oosten groeide ook. De uitvoer naar Afrika en Noord- en Zuid-Amerika vertoonde echter een daling, meldt het internationale vredesonderzoeksinstituut Stockholm (SIPRI) in zijn jaarlijkse rapport. De groei in Europa zal naar verwachting verder versnellen nu tal van landen hun budget voor defensie opschroeven in verband met de Russische dreiging.

Duitsland alleen al gaat 100 miljard euro meer uitgeven aan defensie. ‘Europa is de nieuwe hotspot’, zegt coauteur Sie..

