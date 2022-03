Nu Rusland dreigt met nucleaire wapens is ‘kernmacht’ opeens een gewilde status

De Russische invasie in Oekraïne en de maanden van dreiging hebben ook effect op ‘nucleaire staten’ als Noord-Korea en Iran. Noord-Korea testte een nieuwe langeafstandsraket en Iran heeft met ballistische raketten een ‘Zionistisch complex’ in Irak aangevallen.

Erbil - Pyongyang

Iran en Rusland gaan dinsdag overleggen over het nucleaire akkoord over het Iraanse atoomprogramma. Want ook al staan Rusland en het Westen lijnrecht tegenover elkaar wat de oorlog in Oekraïne betreft, in Genève zaten tot ze afgelopen vrijdag samen aan tafel om met Iran te onderhandelen.

Daar was al een kink in de kabel gekomen, toen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov aanvullende eisen op tafel legde. De VS en de EU moeten ondertekenen dat de handel tussen Iran en Rusland buiten de sancties tegen Moskou blijft. Vrijdag kondigde de Europese buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell aan dat er een pauze nodig was in de gesprekken, ook al zou een akkoord zo goed als klaar zijn.

Daarna zette Iran de zak..

