Hoogleraar Peter van Bergeijk: ‘Sancties werken niet ten tijde van een oorlog’

De inval in Oekraïne kwam de Russische president Vladimir Poetin de afgelopen weken op economische sancties te staan van de Europese Unie. Maar hoe effectief zijn die strafmaatregelen? ‘Europa had eerder aan de belangrijkste knoppen moeten draaien.’

Amersfoort

Als landen zich militair zouden mengen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne, is dat gevaarlijk, weet de Europese Unie (EU). Voor je het weet, beland je immers in een nieuwe wereldoorlog. Om president Vladimir Poetin toch op andere gedachten te te brengen, koos de EU als reactie op de inval in Oekraïne voor economische sancties tegen Rusland. Hoogleraar internationale economie Peter van Bergeijk aan de Erasmus Universiteit doet al jaren onderzoek naar het effect van dergelijke strafmaatregelen.

Met welke sancties probeert de EU Rusland te treffen?

‘De EU doet voorkomen alsof ze Rusland keihard wil raken. Als je inzoomt, zie je dat er veel, maar vooral kleine maatregelen genomen worden. Zo zijn belangrijke Russische banken ui..

