Zwangere vrouw en baby overlijden na aanval op kraamkliniek Marioepol

Een zwangere vrouw en haar baby zijn overleden na het Russische bombardement op een kraamkliniek in het Oekraïense Marioepol. Een foto waarop de vrouw bebloed op een brancard wordt weggedragen, ging de wereld over.

Na de luchtaanval op de kraamkliniek in Marioepol ging de foto van deze gewonde, hoogzwangere vrouw de wereld over. De vrouw en haar baby overleden in een ander ziekenhuis.

Marioepol

Persbureau Associated Press (AP) zocht uit wat er met de vrouw gebeurde nadat ze het symbool was geworden van de aanval op zwangeren en pasgeboren baby’s op 9 maart. Op de veelvuldig via (sociale) media verspreide foto is te zien hoe de vrouw, van wie de naam onbekend is, met verwondingen op een brancard ligt en haar buik vasthoudt. Hulpverleners banen zich een weg door het puin om haar in veiligheid te brengen.

Volgens AP werd ze na het bombardement naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Daar bleek haar ..

