Rusland treft wapenaanvoer naar Oekraïne

Russische raketten hebben een verwoestende raketaanval gepleegd op een basis die vlakbij de grens van Oekraïne met het Navolid Polen ligt. De aanval was gericht op buitenlandse strijders en op wapenzendingen uit het Westen.

Lviv

Het Russische ministerie van Defensie claimde 180 ‘huurlingen’ en ‘een grote hoeveelheid wapens te hebben uitgeschakeld. De basis in de plaats Yavoriv, op nog geen 25 kilometer van de grens, zou worden gebruikt als doorvoerhaven van westerse wapens en als trainingscentrum voor buitenlanders die in Oekraïne willen vechten. Volgens Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Joe Biden, weerspiegelt de aanval de groeiende Russische frustratie over het trage tempo van de invasie. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben vrijdag aangekondigd dat zij de druk op Rusland verder zullen opvoeren met nieuwe sanctiepakketten, aldus Sullivan.

Biden kondigde zondag na de aanval aan voor nog eens 200 miljoen dol..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .