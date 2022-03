Nieuwe Finse kernreactor start met energieproductie

Helsinki

Ook moet de reactor helpen bij het verlagen van de stroomprijzen in het land.

De reactor is nu bezig met productie op een laag niveau. In december werd de reactor al opgestart voor het testen van de systemen. Tegen het einde van juli zou die dan op volledige capaciteit moeten draaien en goed zijn voor circa 14 procent van de Finse stroombehoefte.

Het is voor het eerst in meer dan veertig jaar dat een nieuwe reactor in Finland in gebruik wordt genomen. Het is ook de eerste nieuwe reactor in Europa in bijna vijftien jaar. Het was eigenlijk de bedoeling dat de reactor in 2009 in gebruik werd genomen, maar vanwege technische en juridische problemen was er veel vertraging.

Finland is voor zijn energie erg afhankelijk van importen uit Zwe..

