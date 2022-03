Portugese rabbijn opgepakt inzake naturalisatie Abramovitsj

De rabbijn van Porto is aangehouden in verband met een onderzoek naar de naturalisatie van afstammelingen van Joden. Onder anderen de Russische miljardair Roman Abramovitsj, die overigens ook Israëlisch staatsburger is, profiteerde daarvan.

Porto

De joodse geestelijke Daniel Litvak is aangehouden voor ondervraging. Volgens een woordvoerder van de Israëlische gemeenschap in Porto heeft hij huisarrest en moest hij zijn paspoort inleveren. De Portugese autoriteiten willen achterhalen of er sprake is van strafbare feiten. Het onderzoek richt zich op het vermoeden van beïnvloeding of machtsmisbruik, maar ook op ‘actieve corruptie, valsheid in geschrifte, witwassen van geld dan wel belastingfraude’.

Rechercheurs hebben vrijdag huiszoeking gedaan bij vooraanstaande leden van de joodse gemeenschap, die de naturalisatie van Abramovitsj in april vorig jaar faciliteerde. Mogelijk zijn er valse verklaringen afgelegd over de Sefardisch-Joodse afkomst van de kandidaten voor een Portugees p..

