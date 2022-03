Nieuwe soort schildpad ontdekt op San Cristóbal

Onderzoekers hebben een nieuwe reuzenschildpaddensoort ontdekt op het eiland San Cristóbal, onderdeel van de Galápagosarchipel in de Stille Oceaan die onder Ecuador valt. Wetenschappers gingen er eerst van uit dat de landschildpadden tot de soort Chelonoidis chathamensis behoorden, op basis van overblijfselen die in het begin van de negentiende eeuw op het eiland werden gevonden. Maar een genetische vergelijking heeft aangetoond dat de exemplaren die nu op het eiland leven aanzienlijk verschillen van de Chelonoidis chathamensis, aldus het Ecuadoraanse ministerie van Milieu.

Onderzoekers van de universiteit in het Britse Newcastle, Yale University in de VS en de Galápagos Conservancy-organisatie gaan er daarom van uit dat de 8000 reuzenschildpadden die tegenwoordig op San Cristóbal leven tot een nieuwe soort behoren die nog niet is beschreven. De soort Chelonoidis chathamensis is daarentegen inmiddels waarschijnlijk uitgestorven. Beide schildpaddensoorten leefden waarschijnlijk ooit samen op San Cristóbal, schrijven de onderzoekers in het tijdschrift Heredity.

