81 executies op een dag in Saoedi-Arabië

Riyad

In Saoedi-Arabië zijn op één dag 81 mensen geëxecuteerd die waren veroordeeld voor terrorisme, melden staatsmedia. De veroordeelden hadden banden met terroristische organisaties, waaronder ISIS en al-Qaeda, en de Houthi-rebellen in Jemen, die vechten tegen de door Saoedi-Arabië gesteunde regering.

De geëxecuteerde terroristen planden aanvallen op belangrijke plaatsen in Saoedi-Arabië en smokkelden wapens het land in, meldt het Saoedische staatspersbureau SPA. Het aantal executies op één dag overtreft het totale aantal uitgevoerde Saoedische doodvonnissen in 2021.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .