Oud-president van El Salvador, Alfredo Cristiani, in cel

Justitie in El Salvador heeft opdracht gegeven tot de arrestatie van oud-president Alfredo Cristiani vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij het verdoezelen van de moord op zes jezuïeten en hun personeel tijdens de burgeroorlog in 1989.

In november van dat jaar vermoordden Salvadoraanse militairen zes jezuïeten, hun kokkin en haar dochtertje. Een deel van de slachtoffers had zowel de Spaanse als Salvadoraanse nationaliteit. Cristiani, die destijds president was van het Centraal-Amerikaanse land, deed volgens de aanklagers te weinig om de moorden tegen te houden en zou geholpen hebben die naderhand in de doofpot te stoppen.

In El Salvador woedde in de jaren tachtig een bloedige burgeroorlog tussen de regering van de rechtse Cristiani en de linkse guerrillabeweging FMLN. De toenmalige machthebbers beschuldigden veel geestelijken ervan de rebellen te steunen.

De moord op de jezuïeten is een van de meest beruchte misstanden uit de Salvadoraanse burgeroorlog. Versc..

