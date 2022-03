In Ternopil wappert EU-vlag én de ultranationalistische oorlogsvlag. ‘Wij beschermen Europa tegen Poetin’

In de Oekraïense stad Ternopil komen de vluchtwegen uit Kyiv of Marioepol samen. Voor aardige woorden van de NAVO of Europese Unie koopt de burgemeester niks. ‘Ik word er een beetje moe van.’

Ternopil

De weg naar het Oekraïense front, zoals dat zich nu langzaam uittekent van Kyiv in het noorden tot Cherson in het zuiden, grofweg de loop van de rivier de Dnjepr volgend, gaat door de vestingstad Ternopil. De weg is leeg, want wie gaat nu naar het front?

Ternopil ligt tussen Lviv en Kyiv - en dus in het veilige Westen van Oekraïne. ‘Relatief’, want nacht na nacht gaat ook in West-Oekraïne het luchtalarm nu af. Het Russische leger beschiet het vliegveld van Ivano-Frankivs met ballistische raketten. Langzaam maar zeker komt de oorlog ..

