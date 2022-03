Navalni roept weer op tot protesteren

Moskou

Het is volgens Navalni belangrijk dat mensen blijven demonstreren tegen de Russische invasie in Oekraïne, die net de derde week in is gegaan. De Russische autoriteiten hebben mensen meermaals gewaarschuwd om niet te gaan demonstreren tegen de oorlog. Bij eerdere protesten zijn vele duizenden betogers opgepakt.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .