Bijna 1 miljoen Oekraïners zitten zonder stroom

Kyiv

De autoriteiten in verschillende Oekraïense steden hadden eerder al gemeld dat nutsvoorzieningen niet werkten, maar concrete cijfers over hoeveel mensen waren getroffen ontbraken tot nu toe.

Alle kerncentrales in het land werken stabiel. Maar het personeel in de Zaporizja-centrale, die door Russische troepen is veroverd, staat volgens Energoatom onder psychologische druk. ‘Werknemers staan onder sterke psychologische druk van de bezetters, al het personeel wordt bij aankomst in het bedrijf zorgvuldig gecontroleerd door gewapende terroristen’, aldus het bedrijf dat daarmee doelt op Russische troepen. ‘Dit alles heeft een negatieve invloed op het werk en brengt de nucleaire en stralingsveiligheid in gevaar.’ De stralingsniveaus in alle ..

