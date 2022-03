EU overweegt dubbel wapenbudget Oekraïne

Versailles

De Europese Vredesfaciliteit wordt van 500 miljoen euro opgetrokken tot een miljard euro, als het aan buitenlandchef Josep Borrell ligt. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz verwacht dat de lidstaten het voorstel zullen goedkeuren, zei hij na afloop van een tweedaagse EU-top in Versailles. ‘Ik geloof niet dat iemand denkt dat Borrell het verkeerd heeft als hij zegt dat de EU verder moet gaan op dit gebied’, aldus Scholz. Na de Russische invasie in Oekraïne besloot de EU voor het eerst een land in oorlog militaire steun te bieden, waarvoor 500 miljoen euro werd uitgetrokken. Daarvan was 450 miljoen bedoeld voor wapentuig.

Overeenstemming over het plan is nog niet verzekerd. Premier Mark Rutte weet van niets. ‘Ik zag die 500 miljo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .