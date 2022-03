Ruzie inzet chemische wapens escaleert

Washington

Is de Russische inzet van chemische of biologische wapens in Oekraïne een ‘rode lijn’ voor de VS? Die vraag weigeren de VS te beantwoorden. Militair ingrijpen is president Biden sowieso niet van plan. ‘Ik ga niet in op hypothetische vragen’, aldus president Bidens woordvoerder Jen Psaki donderdag over wat te doen als Rusland chemische of biologische wapens inzet om het Oekraïense verzet te breken. Washington is hier bezorgd over. ‘De intentie van de president om het Amerikaanse leger niet in Oekraïne in te zetten, is niet veranderd’, zei Psaki over een militair ingrijpen van de VS bij een dergelijke stap aan Russische zijde.

De VS waarschuwen sinds woensdag voor de mogelijke Russische inzet van chemische en biologische wapens in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .