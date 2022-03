Hoe de oorlog in Oekraïne leidt tot kopzorgen bij de bakkers in Caïro

De oorlog in Oekraïne leidt tot kopzorgen in Egypte: het land is de grootste graanimporteur ter wereld en afhankelijk van graan uit Oekraïne en Rusland. Maar liefst 6,1 miljoen ton graan werd afgelopen jaar naar Egypte verscheept, waarvan zo’n 80 procent afkomstig uit Rusland en Oekraïne.