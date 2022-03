Voedseltekort in Jemen, Madagaskar en andere rampgebieden neemt toe door oorlog Oekraïne

In rampgebieden wereldwijd neemt het voedseltekort de komende tijd toe. Dit komt door een gebrek aan fondsen en het conflict in de graanschuren van de wereld: Oekraïne en Rusland.

In Jemen is de nood hoog.

Sanaa

Het conflict in de Oekraïne en de inflatie in Rusland zorgen voor een stijging van de voedselprijzen. Hierdoor zal de bestaande voedselonzekerheid - die het gevolg is van een gebrek aan fondsen - in kwetsbare gebieden nog acuter worden. De Hoorn van Afrika, Jemen, Nigeria en Madagaskar zijn extra kwetsbaar. Dat is de prognose van het Rode Kruis. Jemen zal naar verwachting het eerst geraakt worden door de hoge voedselprijzen. Dit komt boven op een al bestaand gebrek aan fondsen voor noodhulp in dit land.

verminderd rantsoen

Het Wereldvoedselprogramma was begin 2022 (weer) genoodzaakt de noodhulp voor Jemen naar beneden bij te stellen vanwege een financieel tekort. Vanaf deze maand zullen acht miljoen J..

