Grote aantallen Oekraïense joden vluchten naar Israël: ‘Daar hebben ze zekerheid’

Een groot deel van de Joodse Oekraïners is ook op de vlucht geslagen voor de oorlog in hun land. Het betekent de afbraak van bloeiende Joodse gemeenschappen in de grote steden.

Odesa – Jeruzalem

Deze week zijn de eerste speciale evacuatievluchten van Oekraïense Joden aangekomen op het vliegveld Ben Gurion, bij Tel Aviv. Met honderden per dag komen Joodse vluchtelingen nu aan, via Polen, Hongarije, Roemenië en ook Moldavië. ‘De staat Israël is een veilige haven voor Joden in nood’, zei premier Bennett bij de aankomst van de eerste vluchten, die met Oekraïense vlaggen en applaus werden ontvangen. De opvang heeft al een naam gekregen, ‘Operatie Israël Garandeert’.

In de dagen erna nam het aantal vluchtelingen uit Oekraïne snel toe. Velen van hen zijn nog nooit in Israël geweest en hebben ook geen beeld van het land. ‘Israël is niet zoals ik had verwacht – hoewel, eigenlijk wist ik helemaal niet wat ik kon verwachten..

