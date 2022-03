5 - Een gecontroleerd einde van de oorlog

In deze update hoor je buitenlandcommentator Jan van Benthem over de vraag of een gecontroleerd einde van deze oorlog nog mogelijk is. Is er voor Poetin nog een weg terug?

Link naar artikel: https://www.nd.nl/opinie/opinie/1113511/de-oekraine-oorlog-loopt-niet-goed-af-en-europa-moet-zich-voorb

