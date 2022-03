Overleg tussen Oekraïne en Rusland levert niets op

Een ontmoeting tussen de Oekraïense en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, de eerste sinds het begin van de oorlog, is mislukt. Sergej Lavrov ontkende dat zijn land Oekraïne heeft aangevallen. Over een staakt-het-vuren werden de partijen het niet eens.

Antalya

Dmytro Koeleba zei na het anderhalf uur durende gesprek, waarbij ook de Turkse minister van Buitenlandse Zaken aanwezig was, dat Lavrovs eisen neerkwamen op een eis tot volledige Oekraïense overgave. ‘Dat gaat niet gebeuren’, zei hij. ‘Ik wil herhalen dat Oekraïne zich niet heeft overgegeven, zich niet overgeeft, en zich niet zal overgeven.’

Koeleba vroeg zich openlijk af of Lavrov wel gemachtigd was om te onderhandelen, zelfs over een staakt-het-vuren of over humanitaire corridors om burgers een vluchtmogelijkheid te bieden uit belegerde steden. ‘We zijn naar deze ontmoeting gekomen met andere aannames. Ik kwam als minister van Buitenlandse Zaken die het was toevertrouwd besluiten te nemen. Hij kwam om te luisteren. Het lijkt erop..

