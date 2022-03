Russische beschietingen hinderen evacuaties

Amsterdam

Oekraïense burgers hebben woensdag maar gedeeltelijk kans gezien uit hun belegerde steden te ontsnappen. Rusland had ook voor woensdag weer een aantal lokale staakt-het-vurens beloofd om een veilig vertrek van burgers mogelijk te maken, maar volgens berichten van Oekraïense zijde maakten aanhoudende beschietingen de evacuatie in de meeste gevallen onmogelijk. Toch slaagde Oekraïne er naar eigen zeggen in 40.000 mensen uit diverse steden te evacueren. Dat was minder dan de helft van de 100.000 die het in veiligheid had willen brengen.

Persbureau AP meldde dat vluchtelingen uit Irpin, een voorstad van Kyiv, de korte pauzes tussen de beschietingen gebruikten om zo snel mogelijk de oversteek naar Kyiv te maken. Beelden uit Irpin hale..

