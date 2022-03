VS sturen toch geen Poolse vliegtuigen naar Oekraïne

Om direct conflict met Rusland te voorkomen, zal Polen geen gevechtsvliegtuigen leveren via de Verenigde Staten. Het Westen bewapent Oekraïne, maar wil niet zelf in direct conflict met Rusland komen. De NAVO stelt ook geen no-flyzone in boven Oekraïne, om het risico te vermijden dat vliegtuigen van de NAVO en Rusland met elkaar in gevecht komen.