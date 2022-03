Het zal niet de eerste keer zijn als de Russen in Oekraïne in een hardnekkige guerrilla belanden

Oekraïne heeft een verzetstraditie, zoals blijkt uit het verzet in de Tweede Wereldoorlog tegen de Russen. Dat verzet duurde tot ver in de jaren vijftig voort en kostte duizenden Russen het leven.

Amersfoort

Wat gebeurt er als Poetin zijn zin krijgt en Oekraïne door het Russische leger bezet zal worden? In landen die worden bezet door vreemde mogendheden gaat het verzet vaak ondergronds. De Duitsers maakten het mee in de Tweede Wereldoorlog, de Sovjet-Unie in Afghanistan, de Amerikanen in Irak.

Minder bekend is dat de Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog te kampen had met ondergronds verzet in Oekraïne. Het verzet ging door tot het einde van de jaren vijftig en maakt nu deel uit van het collectieve geheugen van de Oekraïense bevolking.

In het Westen werden de schaarse berichten over het Oekraïense verzet met belangstelling gelezen. De leider van het Oekraïense verzet, Bulba-Borovets, schiep verwachtingen. In geval van een gewapend c..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .