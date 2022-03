3 - De rol van China in de oorlog in Oekraine

In deze update zoomen we in op de rol van China in de oorlog in Oekraïne. Hoe zijn de verhoudingen tussen Rusland en China? En hoe groot is de kans dat China militair actief wordt in Oekraïne?

Link naar artikel: https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1113334/poetin-van-handlanger-tot-blok-aan-het-chinese-been



