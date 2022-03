Duizenden Oekraïners willen naar het Verenigd Koninkrijk, maar dat is moeilijk

Oekraïners die via Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk vluchten, worden tegengehouden omdat ze geen visum hebben. Dit directe gevolg van de brexit maakt veel Britten razend.

Oekraïense vluchtelingen in de rij voor een Brits visum. Ze worden behandeld als 'overzeese bezoekers'.

Oorlog in Oekraïne

De regering in Londen hoeft zich van deze EU-afspraken niets aan te trekken, omdat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 de Europese Unie heeft verlaten. Een reden voor deze brexit was: meer controle over immigratie.

In de 27-landen van de Europese Unie mogen Oekraïners maximaal drie jaar verblijven zonder asiel aan te vragen. Zij krijgen een speciale verblijfsstatus, zo hebben de lidstaten vorige week afgesproken. Op grond van het associatieverdrag van de EU met Oekraïne (2017) mogen Oekraïners sowieso al negentig dagen vrij en zonder visum door de EU reizen.

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.