Xi vraagt ‘maximale terughoudendheid’

Beijing

De Chinese president Xi Jinping heeft opgeroepen tot ‘maximale terughoudendheid’ in Oekraïne. Dat deed hij in een videogesprek met de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz over de crisis, die door Xi als ‘zwaar verontrustend’ is omschreven. Rusland en Oekraïne zijn al drie keer bijeengekomen voor onderhandelingen, maar die leverden geen doorbraak op. De Chinese president hoopt dat ‘de gesprekken doorgaan zodat er resultaten worden bereikt en een grootschalige humanitaire crisis wordt voorkomen’, aldus de Chinese staatszender CCTV.

