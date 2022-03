Rusland zegt bestand toe voor evacuaties

Rusland heeft voor woensdagochtend in Oekraïne een nieuw staakt-het-vuren afgekondigd dat evacuaties uit vijf belegerde steden mogelijk moet maken, melden Russische persbureaus.

Moskou

Het zou onder meer gelden voor de hoofdstad Kyiv, Marioepol en Soemi. Uit deze Noord-Oekraïense stad konden dinsdag bijna 3500 burgers vertrekken, onder wie ongeveer 1700 buitenlandse studenten. Een tijdelijk staakt-het-vuren werd daar grotendeels nageleefd, zodat de burgers via een veilige route konden worden geëvacueerd. Volgens de Russen hebben de Oekraïners maar een van de tien voorgestelde evacuatieroutes vanuit de vijf belegerde steden bevestigd. Oekraïne beschreef eerder een Russisch voorstel om vluchtende Oekraïners ontsnappingsroutes naar Rusland en Belarus aan te bieden als volledig immoreel. Bij de havenstad Marioepol in het zuiden stuurden de Oekraïners dertig bussen om burgers op te pikken en via een veilige route naar..

