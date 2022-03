Unesco: bescherm erfgoed Oekraïne beter

Parijs

VN-organisatie Unesco roept op tot betere bescherming van het culturele erfgoed in Oekraïne nu de Russische invasie verwoesting zaait in het land. De bescherming moet ook de vrede bevorderen, zegt Unesco-directeur Audrey Azoulay in een verklaring. Unesco zegt constant contact te hebben met instellingen in Oekraïne over erfgoed en monumenten die een beschermde status hebben.

